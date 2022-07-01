Жителю Николаевщины вручили подозрение за агитацию оккупационного режима среди односельчан

Жителю одного из сел Кривоозерской территориальной громады сообщили о подозрении за публичное отрицание вооруженной агрессии рф против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции и в Николаевской областной прокуратуре.

В присутствии других граждан в общественном месте 46-летний мужчина высказывал оправдывания и признавал правомерным временную оккупацию части территории Украины и вооруженную агрессию российской федерации против Украины еще с 2014 года.

Мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины («Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.