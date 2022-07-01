В Германии рф проводит информационную спецоперацию по дискредитации Украины, – разведка

Рф проводит информационную спецоперацию в Германии, направленную на дискредитацию Украины и политическое руководство государства.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Рашистские информвойска, при кураторстве администрации президента рф, 14-15 февраля провели очередную кампанию в информационном поле Германии. Ее цель – дискредитация Президента Украины Владимира Зеленского и уменьшение международной поддержки Украины.

Журналистам немецкого издания Deutschland-Kurier были переданы материалы, якобы захваченные россиянами в региональном отделении СБУ Мариуполя. В переданных «документах» говорится о якобы ведении спецслужбой Украины работы по Миссии ОБСЕ на Донбассе.

Статья в Deutschland-Kurier называлась: «Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ?» Для распространения материала среди немецкой публики в социальных сетях, была задействована так называемая «фабрика фейков», курируемая Алексеем Гореславским.

До 2020 года Гореславский занимал должность замглавы управления общественными проектами администрации президента рф. В настоящее время – руководитель созданных под кураторством АП рф организаций АНО «Диалог» и АНО «Институт развития интернета», непосредственно вовлеченных в ведение информационной войны на европейском направлении.

Для создания впечатления обширного обсуждения темы, «фабрика фейков» подготовила стандартные «комментарии», которые распространяются под публикациями материала в соцсетях, в частности:

1. Я не понимаю, зачем мы продолжаем поддерживать режим, от которого с каждым днем ​​все хуже пахнет.

2. С Украиной пора заканчивать. Пусть путин с ней разбирается.

3. Поддержка Украины повлекла за собой катастрофу экономики Германии. Английская пресса открыто злорадствует по поводу наших трудностей. Пора прекращать это самоубийственное безумие.

4. Украина – послушная марионетка Вашингтона и Лондона. Если бы там не одобрили такое поведение – украинцы не решились бы шпионить за ОБСЕ.

5. Я никогда не был сторонником конфликта с путиным.

6. Следует понимать, что путин не против Германии, а против того, чтобы украинцы воевали друг с другом.

7. Нам не следует больше поддерживать Зеленского.

8. Президент Зеленский очень милый человек, но верить ему почему-то не хочется.

В ГУР МО отмечают, что «гибридная» война путина против Украины ведется много лет подряд. Щедрые финансовые вливания страны-оккупанта позволяют покупать лояльность отдельных журналистов, экспертов и политиков.

Напомним, как аналитики Центра противодействия дезинформации при СНБО выявили более сотни представителей международного сообщества, прямо или косвенно продвигающих пророссийские нарративы. В этот список вошли ученые, военные, журналисты и политики.