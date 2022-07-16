Суд в Гааге уже осенью начнет рассматривать дела о геноциде украинцев

Международный суд ООН в Гааге сможет начать рассмотрение дела об обвинениях россии в геноциде украинцев уже этой осенью.

Об этом сообщил агент Украины в Международном суде ООН Антона Кориневича в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина подала в Гаагу меморандум 1 июля. Теперь россия имеет три месяца, чтобы передать свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. После этого суд ООН сможет перейти к рассмотрению дела по существу. Это может произойти в октябре.

По словам Кориневича, Украина может привлечь к ответственности не только россию как государство, но и конкретных лиц, виновных в геноциде.

Напомним, что 100 дней войны зарегистрировали 22 678 преступлений, связанных с агрессией рф.