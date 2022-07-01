В ГУР допускают возможность поражения военных целей оккупантов в Крыму

В ГУР МО заявляют, что военные объекты рф на территории оккупированного ею Крыма являются одними из целей, которые должны поразить украинские войска.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Журналист спросил представителя ГУР МО, может ли Украина использовать системы HIMARS и М270 по территории Крыма.
– На сегодняшний день Крымский полуостров стал просто хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из россии в южные районы нашего государства. Это, прежде всего, скопление военной техники, боеприпасов, других материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск. Во-вторых, вы видите, насколько активно используется на сегодняшний день черноморский флот рф для нанесения ракетных ударов по нашей территории. В первую очередь это системы «Калибр», фрегаты, малые ракетные корабли, подлодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, и затем проводят пуски, несмотря на время суток... Поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, наших объектов и вообще Украины, – сказал Скибицкий.