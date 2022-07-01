В ГУР допускают возможность поражения военных целей оккупантов в Крыму

В ГУР МО заявляют, что военные объекты рф на территории оккупированного ею Крыма являются одними из целей, которые должны поразить украинские войска.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Журналист спросил представителя ГУР МО, может ли Украина использовать системы HIMARS и М270 по территории Крыма.