ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Нацполиция опубликовала фото последствий ночного обстрела Харькова

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 16 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 июля.

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13:53 Ночью 17 июля враг обстрелял Киевский район Харькова. Снаряды попали в частный сектор и производственную пятиэтажку, сообщает Нацполиция.

13:25 Со стороны Чернобаевки слышны взрывы и виден дым.

13:03 Украинские бойцы с помощью ПТРК «Стугна-П» уничтожили вражеский танк.

12:48 В Херсонской области что-то масштабно горит.

12:26 Почти 38 часов ушло у спасателей на то, чтобы потушить пожар на предприятии, по которому российские оккупанты нанесли ракетный удар.

12:09 Российские оккупанты продолжают наносить удары по острову Змеиный. Таким образом враг хочет показать, что он якобы его еще «контролирует».

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

— Враг продолжает выискивать возможности доказать, что у него есть еще какие-то силы для того, чтобы убедить нас в своей «мощи». И что он может еще сделать, как только время от времени вылетать и бомбить остров Змеиный? Поскольку пытается убедить хотя бы своих, что они им владеют и его как-то контролируют, - объясняет Гуменюк.

По ее словам очередные обстрелы, это также была попытка разведки: не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить.

— Но пока они бьют по той технике, которую оставили сами, - добавила Гуменюк

10:37 Нацгвадия опубликовала видео, как ее бойцы принимают участие в боевіх действия в Леганской области.

09:45 Генеральный штаб ВСУ опубликовал общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 июля ориентировочно составили:

- личного состава – около 38300 (+160) человек ликвидировано,

- танков ‒ 1684 (+7) ед,

- боевых бронированных машин ‒ 3879 (+5) ед,

- артиллерийских систем – 846 (+0) ед,

- РСЗО - 248 (+1) ед,

- средства ПВО - 110 (+1) ед,

- самолетов – 220 (+0) ед,

- вертолетов – 188 (+0) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),

- крылатые ракеты - 166 (+4),

- корабли /катера - 15 (+0) ед,

-автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+11) ед, - специальная техника – 68 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

09:25 Ночью российские оккупанты снова ракетами ударили по Харькову. Об этом сообщает Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 3 часов ночи в Киевском районе в результате попадания 2 ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение.

Враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую общину. В результате обстрела возникали пожары на производственных зданиях, горел автомобиль.

В Чкаловской общине, Чугуевского района, в результате обстрела оккупантов горела крыша частного дома. Пострадавших, к счастью, нет.

«Боевые действия в Харьковской области продолжаются. Враг пытается удержать занятые позиции, перегруппировывается, ведет воздушную разведку. Горячим остается Изюмское направление, где наши ВСУ не пропускают врага и не теряют свои позиции»,- добавил Синегубов.

08:10 Россияне продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области, в частности — по учебным заведениям.

08:04 Враг обстрелял Криворожский район.

07:53 В Луганской области два села продолжают находиться под контролем ВСУ, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут. Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отбрасывали врага на прежние позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери», - написал он.

07:51 Оккупанты продолжают обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении враг получил от ВСУ достойный отпор, понес потери и отошел.

07:11 ВСУ высокоточными ракетами HIMARS ночью уничтожили российский склад боеприпасов на территории троллейбусно-автобусного депо в Алчевске.

01:10 Украинские защитники уничтожили вражеский склад боеприпасов и военную минибазу противника на востоке, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

00:05 В своем вечернем обращении, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о ситуации в Криворожском районе. В то же время отметив, что в Херсонской области россияне нанесли авиаудар по освободившемуся селу.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, россияне нанесли авиационный удар в районе Потемкиного. Это освобожденная часть Херсонской области.

Там же, украинские защитники обнаружили российскую бронированную машину. Она исправна и теперь служит на пользу Вооруженным силам Украины. В Криворожском районе россияне атаковали район Великой Костромки. Возле Марьянского из-за обстрела произошло возгорание на нескольких десятках гектаров полей. В результате чего урожай уничтожен огнем.

В частности, обстрелам из вражеской ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня на Криворожском направлении подверглись пограничные территории: районы населенных пунктов Нововоронцовка, Осокоровка, Трудолюбовка.

Вилкул отметил, что спасателям удалось локализовать и погасить пожар, чтобы огонь не охватил большей площади. Жертв обстрела нет. В районе Владимировки и Александровки Николаевской области около 20:45 зафиксировали четыре «прихода» из «Смерчей» с интервалом 5-7 минут. На данный момент наличие пострадавших и разрушений уточняется.

Глава ОВА заявил, что неподалеку от Кривого Рога, в районе Зеленодольска, украинские защитники сбили очередной российский беспилотник «Орлан».