Война на Николаевщине: В Николаеве слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по многим городам Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 16 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 июля, которые происходят на территории Николаевской области.

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03:34 В результате ракетного удара по зданию ННУ имени Сухомлинского пострадала студенческая обсерватория, сообщил Sergey Guziy.

03:23 В ОК «Південь» сообщили, что обстановка в их операционной зоне стабильно напряжена. Противник продолжает обороняться и использовать ракетные, артиллерийские и авиационные удары как способ демонстрации своего преимущества.

В предыдущую ночь нанесен ракетный удар по Николаеву - в объект промышленной инфраструктуры. Пострадал один гражданский.

Также реактивными системами залпового огня «Смерч» враг ударил ночью по Баштанке из Снигиревки. Большинство снарядов попали в комбикормовый завод, часть – в поле по населенному пункту. Без потерь. Во время еще одного ночного обстрела 152 мм снаряды были направлены по Висунску, повреждены два частных здания. Без человеческих потерь.

«Продолжая тактику воздушных атак, силами Ка-52 враг пытался атаковать наши подразделения на севере Херсона. Удачи не имел. Осуществляя воздушную разведку вблизи Александровки, враг благодаря точности наших подразделений потерял ударный беспилотный летательный аппарат типа «Ланцет», - говорится в сообщении.

По результатам выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ огневых задач подтверждены потери противника в количестве 36 рашистов, 2 танков Т-72, ​​самоходной гаубицы «Мста-С», зенитно-ракетного комплекса «Тор», бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых складов боеприпасов, 2 отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом на Херсонщине.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма уменьшила свой состав с 2 до 1 вдк, но количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа «Калибр» осталось в количестве 2 и 16 соответственно. Угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с неба, и с временно оккупированных территорий.

03:05 В Николаеве слышны взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

На данный момент прозвучало около 6 взрывов.

По информации херсонских пабликов, ракеты оккупанты запускают со Скадовска.