Оккупационная власть Херсонщины запугивает мирное население депортацией в россию за любое «нарушение»

За любые действия местных жителей, которые будут рассматриваться российскими военными как «нарушения», так называемая «власть» грозит депортацией в россию через оккупированные Крым и Мариуполь.

Об этом сообщает сообщает Ассоциация реинтеграции в Крыму на странице Facebook.

Отмечается, что преступное «решение» об этом будет одобрять «военный комендант» с исполнением «выдворения» в течение 24 часов. Аналогичный преступный указ объявили оккупанты и в Мелитополе.

Ассоциация реинтеграции в Крыму считают, что при этом оккупанты не будут отказываться от преступной практики убийств, пыток и лишений свободы.

«Следует напомнить, что оккупанты не позволяют населению оккупированных территорий Херсонщины перемещаться на подконтрольную властям Украины территорию, и в отношении юга Запорожской области такое перемещение совмещено с огромными рисками и по меньшей мере тотальными поборами со стороны оккупантов. Вряд ли оккупанты будут применять в качестве преступного «наказания» то, что на самом деле не позволяют и желающим», - добавили в сообщении.

Таким образом, указанные преступные «указы» на самом деле означают, что российские захватчики готовятся массово «выдворять» население с оккупированного материкового Юга Украины в россию, через оккупированные Крым и Мариуполь.