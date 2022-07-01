россия потеряла более 30% наступательного потенциала наземных сил, что составляет около 50 тысяч солдат, – британский адмирал

По оценкам британских военных, россия потеряла более 30% наступательного потенциала наземных сил, что дает «абсолютную уверенность» украинским Вооруженным Силам, что они победят в войне.

Такую оценку в воскресенье высказал глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин, сообщает The Guardian.

– Они (Украина) совершенно четко понимают, что планируют вернуть всю свою территорию на условиях Украины, и они видят, что Россия испытывает проблемы – Россия, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности, – сказал Радакин.

Он уточнил, что это означает «50 тысяч российских солдат, погибших или раненых в войне, потерю почти 1700 российских танков и почти 4 тысячи боевых бронированных машин, принадлежащих России».

– Россия начала это вторжение с амбициями захватить всю Украину, Россия имела амбиции захватить крупные города за месяц, Россия имела амбиции посеять раскол и давить на НАТО – такая Россия является вызовом мировому порядку, Россия терпит неудачу во всех этих амбициях, Россия менее могущественным государством , чем это было в начале февраля, – подытожил он.

По оценкам западной разведки, потери, понесенные Россией с каждым наступлением, колоссальны, есть очень серьезные вопросы по запасам российского вооружения и боевого духа. Там сомневаются, что Россия выйдет на границы Донецкой области в 2022 году.

А по данным британской разведки, россия из-за больших потерь в Украине уже рассматривает нетрадиционные варианты вербовки желающих воевать, в том числе в российских пенитенциарных учреждениях.

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, безвозвратные потери россии в войне против Украины составляют 38 тысяч 300 военнослужащих.