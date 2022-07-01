«Они нам только говорят – памперсы поменяйте. Чего вы боитесь?» – рашист жалуется на безразличие командования

Оккупант обсуждает с отцом положение на его участке фронта. Говорит, что обещали сформировать новый батальон, чтобы заменить их, но так и не произошло.

Аудио разговоры опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

– Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам более 20 тысяч. Они нам только говорят – памперсы поменяйте. Что вы боитесь? А "туда", по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. А у нас их… (вообще) ничего. У нас даже ни одного танка нет. У нас был танк один – 72. Его сожгли. Наши склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб… (уничтожать). Все командование стоит 90 км от нас. Даже если у нас что-нибудь случится, если нам какая-то помощь нужна, они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли, – жалуется русский солдат.