Украинские удары HIMARS могли остановить российский артиллерийский огонь, - Институт изучения войны

Украинские удары HIMARS по российским складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления, вероятно, снижают возможности российских артиллерийских кампаний.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своде по итогам 16 июля, пишет Лига.net.

Украинские военные используют HIMARS для поражения российских целей с 25 июня. Уничтожение складов боеприпасов, вероятно, усугубило способность русских войск поддерживать массированный артиллерийский огонь вдоль линии фронта. Приблизительно с 10 июля количество обнаруженных тепловых аномалий, по данным дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), значительно уменьшилось на Донбассе.

Аналитики ISW высказали предположение, что уничтожение Украиной российских складов боеприпасов с помощью HIMARS, вероятно, является одним из нескольких факторов, которые уменьшили количество наблюдаемых тепловых аномалий на Донбассе в период с 10 по 15 июля.

«Уменьшенное количество наблюдаемых тепловых аномалий также частично соответствует предполагаемой российской оперативной паузе с 6 по 15 июля. Количество наблюдаемых тепловых аномалий начало увеличиваться 15 июля – в день, когда, по оценке ISW, российские войска начали выходить из оперативной паузы», – пишут эксперты.

Аналитики предположили, что интенсивность артиллерийских обстрелов российской армии в направлении Славянск-Бахмут в ближайшие дни может прояснить, в какой мере снижение интенсивности было связано с оперативной паузой или результатом украинских атак.