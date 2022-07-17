«Ребята похвалили, сказали правильно»: Оккупант рассказывает, как убил женщину-наводчицу и мужчину, который на коленях просил этого не делать

Русский оккупант рассказывает, как убивал мирных жителей.
Об этом свидетельствует соответствующий перехват от Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В разговоре рашист говорит, что его перевели в другое подразделение из-за того, что его батальон разбили. Также говорит о том, что убил женщину, которая, по его мнению, навела на село, из-за чего по ним стреляли ВСУ, и мужчину, который умолял его не убивать.
-Я сейчас перевелся в другое подразделение. Я сейчас в артиллерии, так как батальона нашего нет. Разбили весь батальон.
-Ой-ой-ой.
-Из 300 людей осталось 15 человек. В эти 15 человек вошел и я.
-А где это, в лесу тогда в тот раз нормально все было?
-Вот в лесу нас и выбили. На моих глазах прям моих друзей. Короче там точно мина прилетела на троих.
-За ночь 50 танков сожгли. Представляешь? 50 наших российских танков сожгли. Наташ, знаешь, самое страшное, я женщину убил. Не смог уснуть, когда женщину убил.
-А че она?
-А она короче ночью по селу походила. А утром у нас нах*й все село расстреляли.
-А, она вас сдала. Она может и снайпер была?
-Нет, она дала координаты, где мы находимся и нас начали снарядами разбивать, нах*й пушками. Она начала убегать, ну а я выстрелил в нее. Ребята похвалили, сказали правильно с такими. Вот убивал, Наташ, приходилось. Пришлось убивать мне, убивал. Вот один просил на коленях, чтоб я не убивал его, а я выстрелил.
Напомним, в Белой Церкви Киевской области студентка заявила, что Украине надо сдаться россии и «принять врага с добром».