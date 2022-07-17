«Ребята похвалили, сказали правильно»: Оккупант рассказывает, как убил женщину-наводчицу и мужчину, который на коленях просил этого не делать

Русский оккупант рассказывает, как убивал мирных жителей.

Об этом свидетельствует соответствующий перехват от Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В разговоре рашист говорит, что его перевели в другое подразделение из-за того, что его батальон разбили. Также говорит о том, что убил женщину, которая, по его мнению, навела на село, из-за чего по ним стреляли ВСУ, и мужчину, который умолял его не убивать.

-Я сейчас перевелся в другое подразделение. Я сейчас в артиллерии, так как батальона нашего нет. Разбили весь батальон.

-Ой-ой-ой.

-Из 300 людей осталось 15 человек. В эти 15 человек вошел и я.

-А где это, в лесу тогда в тот раз нормально все было?

-Вот в лесу нас и выбили. На моих глазах прям моих друзей. Короче там точно мина прилетела на троих.

-За ночь 50 танков сожгли. Представляешь? 50 наших российских танков сожгли. Наташ, знаешь, самое страшное, я женщину убил. Не смог уснуть, когда женщину убил.

-А че она?

-А она короче ночью по селу походила. А утром у нас нах*й все село расстреляли.

-А, она вас сдала. Она может и снайпер была?

-Нет, она дала координаты, где мы находимся и нас начали снарядами разбивать, нах*й пушками. Она начала убегать, ну а я выстрелил в нее. Ребята похвалили, сказали правильно с такими. Вот убивал, Наташ, приходилось. Пришлось убивать мне, убивал. Вот один просил на коленях, чтоб я не убивал его, а я выстрелил.