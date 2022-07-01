В Херсонской области оккупанты пытаются спрятаться за мирным населением от украинских обстрелов

В Херсонской области подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Часть зданий, где раньше базировались оккупанты, заброшена, а новые места дислокации они себе выбирают в плотно населенных жилых районах, надеясь, что Силы обороны Украины не будут наносить удары, которые могут быть угрозой для местных жителей.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что из-за действий ВСУ, уничтожения составов и командных пунктов, у врага все хуже с логистикой, с обеспечением. Она объяснила, что это очень деморализует оккупантов, поскольку уничтоженные командные пункты не могут принимать решения и формировать последующие действия своих войск.