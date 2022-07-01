В МВД опасаются, что после войны в Украине возрастет уровень преступности

Замглавы МВД Евгений Енин считает, что после войны в Украине может возрасти уровень преступности.

Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

– И если следовать мировым трендам, а также украинскому опыту 2014-2015 годов, то впереди нас ждет рост уровня преступности. И это является нашим общим вызовом. И я говорю не только о системе МВД, я говорю обо всех нас, как об украинском обществе в целом. Ведь достойный ответ может дать каждый из нас совместно с правоохранительными органами. Мы видим, как сплачиваются украинцы во время совместных вызовов, как мы вместе с ними противодействуем ДРГ и как противодействуем российскому вторжению.