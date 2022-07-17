Стало известно о еще одном британце, попавшем в российский плен

Джон Хардинг. Фото BBC. В российский плен попал 50-летний гражданин Британии Джон Хардинг, который в последние годы был парамедиком в рядах полка «Азов».

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает BBC на основе российского видеоинтервью с ним.

Как следует из видео, Хардинг попал в плен к боевикам так называемой «ДНР». В «интервью» он просит премьера Британии о помощи и говорит, что ему грозит смертная казнь.

Его семья и друзья подтвердили BBC, что на видео действительно он и что с ними держат связь представители МИД Британии.

Как уточняет BBC, Хардинг вероятно попал в плен в мае вместе с другими бойцами «Азова». В рядах полка он с 2018 года. В предыдущем интервью BBC перед началом полномасштабной войны россии против Украины он рассказывал, что решил предложить свой опыт военного медика и таким образом поддержать украинцев в их борьбе.

Напомним, что ранее в «днр» сообщили о смерти плененного британского волонтера: «Умер от болезней и стресса».