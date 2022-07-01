Эксперты беспокоятся из-за уничтожения пахотных земель в Украине – это угрожает продовольственной безопасности

Резкий скачок цен на нефть и другое сырье после начала вторжения России в Украину отвлекает инвесторов от долговременных и более опасных последствий продовольственной инфляции.

Об этом Financial Times сказал основатель американской инвестиционной компании BlackRock Лари Финк, передает "Зеркало недели".

Зерновые культуры и пищевое масло сильно подорожали, потому что Украина – крупный экспортер этих товаров.

- Одна из вещей, вызывающих тревогу и о которых мы не говорим достаточно, это продовольствие. И речь идет не только об инфляции. Есть также вытекающие из нее геополитические беспокойства.

– Мы много говорим о ценах на бензин, потому что это влияет на американцев. Но гораздо большая проблема – это еда. Происходит очень масштабное уничтожение пахотных земель в Украине. Глобальные цены на удобрения подскочили почти на 100%. Вдобавок еще и сокращается количество удобрений, которые используют фермеры. Это подрывает качество урожая по всему миру, – сказал Финк.

Всемирный банк прогнозирует, что глобальные цены на продовольствие поднимутся на 20% до конца года. Больше всего страдает Африка, которая обычно импортирует зерно из Украины в дополнение к собственному производству. Цены на минеральные удобрения на континенте уже подскочили на 300%. Общее производство продуктов питания в Африке может по итогам упасть на 20%.