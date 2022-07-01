ВВС Великобритании готовы к войне с рф, если та нападет на страны НАТО

Командующий военно-воздушными силами Великобритании Майк Вигстон заявил, что британские самолеты и пилоты готовы к войне с РФ, если ее вооруженные силы будут угрожать Соединенному Королевству или союзникам.

Об этом пишет Sky News, сообщает ТСН.

Командующий заявил, что работа с партнерами дает британским пилотам «превосходство в воздушном бою».

- Мы должны быть готовы к этому, и это, по моему мнению, важнейший урок для европейской безопасности, вытекающий из вторжения в Украину, - добавил он, комментируя вопрос, насколько вероятно, что ВВС Великобритании войдут в прямой конфликт с россией.