Российского оккупанта-убийцу опознали по селфи, которые он делал на похищенный телефон

Российский оккупант Даниил Фролкин оставил в украденном телефоне свои селфи, которые он совершил в селе Андреевка Киевской области в марте 2022. Эти фото позволили идентифицировать его личность и раскрыть убийство мирного жителя, которое он мог совершить.

Об этом говорится в расследовании «Слідства.Інфо».

Солдат 64-й мотострелковой бригады Даниил Фролкин был в составе российских оккупационных войск, занявших Андреевку в конце февраля. Они устроили местным жителям террор: похищали, пытали и убивали крестьян. Также россияне отбирали автомобили и личные вещи.

Фролкин вместе с другими военными отобрал телефон у местных супругов Татьяны и Леонида. Российский солдат некоторое время пользовался этим телефоном – в частности, делал селфи и совместные фото с другими военными. Но перед бегством из села он удалил фото и оставил телефон в деревне. Через несколько недель семье удалось восстановить удаленные файлы и найти фото с лицом Фролкина и других российских оккупантов.

В процессе расследования «Следствия.Инфо» лицо Фролкина узнал местный житель Василий Царик, свидетель убийства односельчанина Игоря Ермакова. Он подтвердил, что именно Фролкин 2 марта произвел выстрел в голову стоящему на коленях мужчине.

Свидетельница хорошо запомнила лицо убийцы, в частности, характерные татуировки и руки и шеи. Идентичные татуировки есть у Фролкина. Позже солдат Фролкин еще несколько раз заходил во двор к Василию Царику. После оккупации и преступлений в Андреевке 64 бригада переместилась в Бучу, где отметилась зверствами и массовыми убийствами мирных украинцев. В июне Офис Генпрокурора Украины объявил Фролкину подозрение в убийстве мирного жителя Андреевки.