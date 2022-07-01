Российский командир армии пытался успокоить взбунтовавшихся жен оккупантов – пугал их, что Украина придет на Алтай

Опубликована аудиозапись встречи исполняющего обязанности командующего 41 армией рф полковника Олега Короткевича с семьями военнослужащих 35-й отдельной мотострелковой бригады из Алейска на Алтае. Представитель командования российской армии рассказывает о потерях бригады, так называемых «отказниках», формировании нового батальона и советует семьям военнослужащих не распространять «негатив» об алейской бригаде.

Об этом пишет проект Радио Свобода «Донбасс Реалии».

- Сейчас, если брать в глобальном масштабе происходящее, идут боевые действия на территории другого государства между двумя странами, все так думают. На самом деле идет война практически со всем блоком НАТО.

– Если сейчас эту задачу выполнить не до конца, на половину… Может наш президент, между нами говоря, завтра по телевизору сказать: да, все, я принял решение остановить специальную военную операцию? Может быть? Может быть. Только что у нас получится? Все, что сделано, все зря? И вот этот весь национализм, оставшийся недобитым, он просто к нам придет через год, он просто через год будет здесь. В Алейске, Новосибирске, Томске, Тюмени, Москве, везде он будет. Потому что нашему государству, как побитой собаке, придется оттуда уйти, понимаете. Мы этого не можем себе позволить, как бы это сложно, тяжело ни было, – сказал Короткевич.

Семьи военнослужащих в ходе встречи задавали не так много вопросов, в большинстве своем их интересовали: боевые выплаты, компенсации семьям погибших или списание кредитов. Был, правда, и вопрос о том, «как долго у их сыновей и мужей» еще продлится так называемая командировка». Но на него российский полковник ответа не нашел.

Он приехал в место дислокации соединения на Алтае, потому что «Алейск – самый сложный городок, там больше всего протестных настроений со стороны семей, нет поддержки военнослужащих». А это мешает укомплектовать еще один батальон. На время встречи в начале июня, когда по плану должно было начинаться боевое слаживание нового подразделения, контракт подписали лишь 20-25 человек. В то же время так называемых «отказников» в бригаде по меньшей мере в десять раз больше. По данным, озвученным Короткевичем, в бригаде, до войны численностью около 3500 военнослужащих, к началу июня уже было более 260 «отказников».

35-я бригада из Алейска участвовала в боях в Черниговской области. Оккупанты жили в домах украинцев и присылали родным на Алтай фотографии украденных украшений и косметики. ВСУ заставили бригаду отступить с Черниговщины, уже тогда там были так называемые «отказники». В мае военнослужащие из Алтая вместе с другими подразделениями форсировали реку Северский Донец в районе Белогоровки, где российские войска понесли значительные потери.