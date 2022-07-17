Оккупанты заблокировали выезды из Херсонской области, открыта только дорога в Крым

Российские оккупанты заблокировали Херсонскую область, местные жители могут выехать только в Крым.

Об этом рассказал временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий, пишет УНИАН.

- Оккупанты постоянно блокировали разные варианты выезда с оккупированной территории. Были же случаи, когда расстреливали мирные колонны гражданских автомобилей. Было уже много жертв среди гражданских. На сегодняшний день существовал только один выезд, но пока (пока) он перестал действовать. Это район Васильевки в направлении Запорожья. Это была более-менее безопасная дорога. Но сегодня россияне там тоже могут блокировать выезд наших граждан. А других путей нет, только через Крым, – говорит он.

Также российские оккупанты не разрешили ни одного зеленого коридора: ни на выезд, ни на въезд.

– Попасть на оккупированную территорию пыталась даже миссия Красного Креста, но и эта попытка не удалась. Россияне остановили колонну, развернули на первом же блокпосте. Не пустили. Только благодаря волонтерам удавалось провозить небольшие бусы с гуманитарным грузом. Это лекарства, продукты и средства гигиены.