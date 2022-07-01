«Представьте, что российские захватчики ворвались в Милан и оккупировали окрестности Рима»: Зеленская ответила на заявления европейских «пацифистов»

Первая леди Украины Елена Зеленская ответила на заявления некоторых европейских пацифистов, считающих поставки оружия Украине затягиванием войны.

Об этом сообщает Офис Президента Украины со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

- Быть пацифистом, когда на вас несется убийца с оружием – это последнее решение в вашей жизни. Просто представьте, что это в вашу страну, в волшебный Милан или в Неаполь, ворвались русские захватчики. Что они оккупировали окраины Рима, убили жителей пригородов. Их ракеты каждый день прилетают в жилые дома Болоньи. И потом оттуда достают бездыханных детей. И в это время кто-то говорит: «Сложите оружие, не сопротивляйтесь! Попытайтесь поговорить с тем, кто только что убил ваших родителей бомбой или заминировал школу ваших детей», – отметила Елена Зеленская.