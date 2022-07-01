рф проводит антиукраинские акции в Израиле – посол Украины считает, что безуспешно

В посольстве Украины в Израиле заявили, что Россия устраивает свои пропагандистские акции в израильских городах.
Об этом сообщается на Facebook-странице посольства.
«Российская агрессия против Украины распространяется и на Израиль. Недавно наряду с заметной пропагандистской атакой в социальных сетях мы стали свидетелями антиукраинских демонстраций, финансируемых российским правительством. Эти демонстрации прошли в Хайфе, Нетания и перед посольством Украины в Израиле».
– Мы не шокированы или удивлены тем, что российское финансирование направлено на введение в заблуждение израильской общественности. Несмотря на спланированные демонстрации, мы осознаем, что израильская общественность в большинстве своем поддерживает Украину и противостоит жестоким нападениям России, - сказал посол Украины Евгений Корнийчук.