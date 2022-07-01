Зеленский активизировал избрание руководителей антикоррупционных органов – САП и НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал комиссию утвердить результаты конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а Кабмин – запустить конкурс на избрание руководителя НАБУ.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит очень чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как Президента Украины – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения.

- Почему этот вопрос чувствительный? Ответ очевиден. Без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование. Кстати, то же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя истек. И должна пройти конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил Премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса… Полный функционал любого государственного органа может использоваться только тогда, когда есть эффективный руководитель. Следовательно, этот конкурс также очень важен, - отметил Зеленский.

Напомним, заседание комиссии по избранию нового руководителя САП должно состояться 19 июля. Детектив НАБУ Александр Клименко победил в конкурсе в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены. Отметим, что назначение руководства антикоррупционных органов является одним из условий Евросоюза после того, как Украина получила статус кандидата.