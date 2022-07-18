Зеленский призвал Запад придерживаться санкций против россии: «Каждая страна должна сохранять принципиальность»

Президент Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подчеркнул, что Украина недовольна возвращением турбины для Северного потока.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Мы обсудили наше сотрудничество, и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но особо отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для «Северного потока», которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима.