Зеленский призвал Запад придерживаться санкций против россии: «Каждая страна должна сохранять принципиальность»

прочтения: 522
18.07.2022 07:00

Президент Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подчеркнул, что Украина недовольна возвращением турбины для Северного потока.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Мы обсудили наше сотрудничество, и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но особо отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для «Северного потока», которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима.

– Это вопрос не просто о турбине. Это вопрос о соблюдении санкций. Если сейчас будет одно нарушение, то только вопрос времени, когда будут следующие. Россия специально это делает, шантажируя газом и провоцируя нарушение санкций. Есть достаточно путей для транзита российского газа в Европу. И каждая страна должна сохранять принципиальность, – пояснил Зеленский.

    Фотофакт