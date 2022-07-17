ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В граничащей с Украиной Курской области произошел масштабный пожар на предприятии

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 17 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 июля.

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00:31 На одном из предприятий Курской области (недалеко от границы с Украиной) произошел масштабный пожар. Ранее губернатор региона заявил, что российские военные приступили к выполнению боевых задач на границе Глушковского района с Сумской областью.

00:22 По состоянию на 17 июля в Киевской области нашли тела 1346 местных жителей, погибших от рук оккупантов. Еще 300 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире национального телемарафона, пишет «Бабель».

- На сегодняшний день 1346 тел убитых людей, убитых гражданских лиц – подчеркиваю… Большинство из них убиты из огнестрельного оружия, - заявил он, отметив, что это не окончательная цифра.

00:17 На немецких полигонах началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard. Об этом сообщает РБК-Украина.

Тренировки начались на полигонах вооруженных сил Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время на учениях находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии. Бойцы должны ознакомиться с самоходными зенитками Gepard и пройти артиллерийскую подготовку.

