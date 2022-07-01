Война на Николаевщине: Оккупанты обстреливают ракетами Николаев

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по многим городам Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 17 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 июля, которые происходят на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

03:17 В Николаеве прогремело около 10 взрывов.

Запуск ракет видели жители временно оккупированной части Херсонской области.

03:07 В Николаеве раздалась серия взрывов. Оккупанты снова обстреливают город ракетами.

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