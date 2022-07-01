россия не имеет новых территориальных достижений и затягивает войну в Украине – ISW

Российская армия не захватывает новые территории Украины, поэтому оккупанты затягивают войну в для возобновления и пополнения сил.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Оккупанты продолжают возвращение по оперативной паузе и провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области 17 июля.

Как ранее отмечал ISW, конец российской оперативной паузы вряд ли приведет к новой массовой волне наземных штурмов по нескольким направлениям, несмотря на публичный приказ министра обороны россии Сергея Шойгу именно об этом.

Российские войска предпочитают продвижение вокруг Северска и Бахмута, удерживая оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль Южного направления.

Кроме того, российские войска продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты вдоль Изюмско-Славянского направления и наносили другие артиллерийские, ракетные и авиационные удары по всей территории Украины.

В частности, Министерство обороны России 17 июля, не заявило о новых территориальных достижениях.

ISW продолжает прогнозировать, что конец оперативной паузы будет характеризоваться колебанием и ступенчатым восстановлением наземных наступательных действий.

Напомним, что россия потеряла более 30% наступательного потенциала наземных сил, что составляет около 50 тысяч солдат, – британский адмирал