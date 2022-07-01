Правительство прогнозирует новую волну переселенцев

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук прогнозирует новую волну внутреннего перемещения с востока на запад Украины, которая начнется в преддверии отопительного сезона.

Об этом Верещук заявила в эфире национального телемарафона.

По словам вице-премьера, Запорожская область и город Энергодар в ее северо-западной части фактически отрезаны от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности.

В этой связи жители будут вынуждены ехать и искать убежище на западе Украины.

Верещук добавила, что зарегистрировано только 4,5 миллиона переселенцев, хотя на самом деле речь идет о почти 7 миллионах человек.

Напомним, как Верещук призвала украинцев всеми возможными способами покинуть оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.