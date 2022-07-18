СБУ разоблачила агентку спецслужб рф, собиравшую координаты объектов для ракетных ударов по Киеву

СБУ задержала российскую агентку, которая собирала информацию о местоположениях военной техники, блок-постах, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов в столице и области.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, 60-летняя гражданка Украины получала задания от своих кураторов из россии и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. Для этого использовала программы-мессенджеры.

По предварительной информации, враг планировал использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для возможного проведения диверсий в Киеве.

В настоящее время фигурантке сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»). Расследование продолжается.