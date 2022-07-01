Оккупанты начали прятать подальше от фронта свои склады – разведка отслеживает перемещение захватчиков

Главное управление разведки МО Украины круглосуточно проводит выявление мест хранения боеприпасов, военной техники, районов накопления вооружения и путей снабжения передовых оккупационных подразделений.

Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире канала «Апостроф TV».

«Мы понимаем, насколько военные ресурсы россии преобладают украинские во всех отношениях. Те запасы, которые были еще со времен советского союза, остались на территории России. И чтоб сбить наступательный темп русской федерации, их ресурс нужно уничтожать прямо на поле боя», - сказал Скибицкий.

Украинская разведка комплексно работает над своевременным разоблачением командных пунктов и пунктов управления врага, его живой силы и техники и оперативно предоставляем координаты, чтобы они были уничтожены.

«Враг реально оценил эту угрозу и начал перемещать свои склады на более дальние расстояния от линии фронта», – подытожил представитель военной разведки Украины.

Напомним, что в ГУР допускают возможность поражения военных целей оккупантов в Крыму.