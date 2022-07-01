В СБУ рассказали, как оккупанты готовили нападение по картам 1969 года выпуска

Российские командиры вторглись в Украину, руководствуясь картами из прошлого века.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Следователи СБУ установили, что часть российских командиров, вторгшихся на нашу территорию в феврале, руководствовались топографическими картами Украины 1969 года. Об этом свидетельствуют документы захватчиков, изъятые СБУ на месте временно оккупированных рашистами районов Харьковской области.

В частности, на документах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады информация не обновлялась не менее 53 лет.

На картах оккупантов полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, построенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было. И хотя у них есть современные регистрационные номера и даже гриф секретности, при детальном изучении можно заметить, что они изготовлены в 1969 году.

Известно, что навигационным обеспечением уничтоженного на Харьковщине мотострелкового батальона занимались Топографическая служба Западного военного округа рф во главе с полковником из рф Алексеем Красновым, а также Центр геопространственной информации и навигации рф.

В преддверии полномасштабного вторжения в Украину эти подразделения праздновали 210-ю годовщину топографической службы рф и заявляли, что они обеспечивают российское военное командование «самыми современными картами», изготовленными якобы с помощью «новейших передвижных навигационно-геодезических комплексов».

138-я гвардейская мотострелковая бригада рф, которая пользовалась этими картами, была уничтожена ВСУ в конце марта возле Харьковской кольцевой дороги на Старосалтовском направлении.