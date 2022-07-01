«Психика ломается, уже ночью снятся эти трупаки»: Оккупант пожаловался на масштабы потерь и обман с выплатами

Оккупант в разговоре с родственницей обсуждали большие потери российской армии в Украине, обман относительно обещанных выплатах и фиктивный контракт о службе.

Перехват телефонного разговора обнародовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант рассказывает бабушке, что сейчас его подразделение находится где-то за Изюмом и они «берут лес». Но из их роты осталось всего 26 человек из 90. Поэтому не собирается больше подписывать контракты. Потому что война оказалась совсем не такой, как он ожидал:

– Спецназ зашел, пиз… (взбучки) через час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупаки. Нае… (обманули) нас с деньгами. Вот тебе и государство…

Его бабушка говорит, что показывала его контракт адвокату: