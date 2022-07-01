Спецназ ГУР в Харьковской области ликвидировал взвод российских диверсантов, их командира взяли в плен

Разведывательная группа Главного управления разведки Минобороны Украины "Кедр" провела спецоперацию в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в ГУР Министерства обороны.

Было обнаружено большое подразделение кафиров, которое размещалось в разрушенных зданиях. В результате огневого поражения 36 кафиров были уничтожены. Многие оккупанты получили ранения разной степени тяжести.

Позже «Кедр» вместе с подразделениями местного ТРО и Национальной гвардии провел ряд боеприкосновений и заставил врага отойти с позиций, несмотря на значительное численное превосходство противника.

В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взяты в плен раненого командира взвода вражеской ВРГ. Им оказался уроженец Запорожской области Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области).

Три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил России в Сирии. Непосредственно на поле боя ему была оказана первичная медицинская помощь, сейчас он находится в одном из украинских медицинских учреждений. По словам Трутнева, его отряд понес потери из-за предательства других россиян.