В Воздушных силах ВСУ рассказали об изменении тактики оккупантов во время ракетных обстрелов

По состоянию на сегодняшний день враг уже выпустил по Украине около трех тысяч ракет разных типов. Речь идет о крылатых ракетах, авиационных – класса «воздух-земля», ракетах оперативно-тактических комплексов («Точка-У», «Искандер»), а также ракетах «Оникс» берегового комплекса «Бастион».

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Все чаще противник применяет по позициям украинской армии и гражданским объектам старые советские ракеты, такие как Х-59, Х-22, Х-31 и другие.

А в последние недели, враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенного которого – уничтожение воздушных целей.

Следует отметить, что данный комплекс может работать как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Правда, поражение объектов не будет таким разрушительным, как при работе типичных огневых средств по земле.

Боевая часть зенитных ракет предназначена для поражения небронированных целей (фюзеляжей самолетов) тысячами впечатляющих элементов.

Использование противником тяжелых зенитных ракет для поражения наземных целей объясняется тем, что оккупанты все же экономят современное технологическое вооружение. А зенитные управляемые ракеты к комплексу ЗРК С-300, вероятно, в избытке, поэтому и используют их в прифронтовых зонах, сейчас речь идет о николаевской и харьковской операционных зонах.