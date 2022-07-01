Нардепа Шевченко, который поддерживал лукашенко, заставили снять форму ВСУ и прогнали с заседания Рады

Несколько нардепов заставили внефракционного депутата Евгения Шевченко снимать форму ВСУ и прогнали из сессионного зала.

Видео инцидента опубликовал народный депутат Владимир Вятрович.

Судя по видеопретензии к Шевченко на заседании 18 июля возникли из-за того, что тот был одет в форму ВСУ с знаками различия, что вправе носить только военнослужащие ВСУ и другие установленные законодательством Украины формирования.

Также депутаты требовали от Шевченко покинуть зал.

Евгений Шевченко снял китель и вышел из сессионного зала.

Как известно, Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» 24 мая 2021 года. Незадолго до этого он делал в соцсетях заявления в поддержку самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко. После того, как власти Беларуси инициировали экстренную посадку самолета Афины-Вильнюс под предлогом «минирования», а затем задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, Шевченко обнародовал совместное с Лукашенко фото и подписью «Батька вам не Янукович!», а потом написал сообщение о том, что «Мы с бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления».

Напомним, что нардеп Евгений Шевченко неоднократно поддерживал режим Лукашенко в Беларуси. В частности, он поздравлял Лукашенко с победой на выборах. Позже он поехал в Беларусь и лично встретился с самопровозглашенным президентом этой страны. В «Слуге народа» заявили, что будут требовать объяснений от Шевченко из-за встречи с Лукашенко.

В 2021 году Шевченко рассказывал, что СБУ открыла на него дело за госизмену. В ведомстве это отрицали.

7 марта 2022 года СМИ сообщили, что при попытке пересечения границы с Польшей Служба безопасности Украины задержала народного депутата Евгения Шевченко. В ответ на это одиозный нардеп Шевченко заявил, что его никто не задерживал, а сам он добровольно вступил в ВСУ.