Глава Николаевской ОВА объявил награду за информацию о наводчиках, корректирующих российские обстрелы

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил награду за сведения о наводчиках и корректировщиках российского огня.

Об этом он сообщил в Telegram.

- Русские платят через телеграм-каналы, обещают анонимность нашим гражданам, которые соглашаются быть для оккупантов корректировщиками огня. Они какие-то копейки платят, или 1 тысячу, или 1,5 тысячи гривен. Обещают анонимность, но анонимности никакой нет, мы их все равно ловим, службы эффективно работают по выявлению наводчиков.