Имущество нардепа-предателя Ковалева конфисковали в пользу государства

Имущество народного депутата Алексея Ковалева, которое арестовал суд, уже конфисковано.

Об этом заявила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян, передает «Укринформ».

- Это значит, что уже в ближайшее время это имущество, я надеюсь, уже будет работать на государство. Он уже конфискован сейчас, - сказала Сапьян.

По ее словам, сейчас устанавливается другое имущество Ковалева. В то же время следователям известно о его имуществе в Херсонской области, но здесь есть «юридические нюансы».

– Но в этом направлении работают, чтобы все было законно и грамотно, – добавила Сапьян.

Ранее суд арестовал имущество обвиняемого в госизмене народного депутата Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства. 15 июля Ковалеву заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.