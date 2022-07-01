Суд арестовал экс-председателя крымской СБУ, работавшего на спецслужбы рф

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Напомним, что речь идет об экс-главе управления СБУ в АР Крым Олеге Кулиниче, подозреваемом в государственной измене и пособничестве в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.

Установлены факты сотрудничества подозреваемого с представителями спецслужб России. Эта информация подтвердилась проведенными ДБР экспертизами.