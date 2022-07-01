ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Украине ликвидировали уже более 38,5 тысяч оккупантов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 18 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 июля.

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10:39 Россияне сбили собственный истребитель под Алчевском, когда пытались попасть в ракету, выпущенную украинской ракетной системой залпового огня HIMARS, уточняет Insider.

Сообщается, что, судя по видео с фрагментами разбившегося самолета, это – редкий Су-34М (М означает «модернизированный» – с обновленной электронной системой, комплексами высокоточного вооружения и набором из нескольких подвесных контейнеров с разведывательной аппаратурой) с бортовым номером RF-95890 из состава 277 бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

10:33 В Донецкой области полицейские зарегистрировали 26 вражеских обстрелов за день.

Оккупанты накрыли огнем девять населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Россияне били по жилым кварталам из авиации, ракетных установок, артиллерии, РСЗО «Град» и «Ураган».

Враг ударил по городам Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледарь, Селидово, пгт Нью-Йорк, селах Ивановское, Покровское.

Разрушения получили 22 гражданских объекта: 15 частных домов, два завода, молочную ферму, техникум.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.

10:25 В Виннице 19 июля скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская – она стала 25-й жертвой ракетного удара, нанесенного россиянами 14 июля.

«Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике «Нейромед». Без мамы остались три ребенка», – сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

10:21 В ГПСУ показали один день с бойцами сводного пограничного отряда в Харьковской области.

10:08 Харьковская область продолжает страдать от вражеских обстрелов. Есть погибшие и раненые.

10:01 В Луганской области оккупанты атаковали по четырем направлениям, почти повсюду наступление уже отбито, тем временем в «лнр» мобилизуют даже заключенных, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Небольшую часть Луганской области, где ВСУ держали оборону 18 июля, россияне продолжили массово обстреливать из авиации, артиллерии, наносить ракетные удары. По населенным пунктам на границе двух областей врагом нанесены четыре ракетных и два авиаудара.

Одиннадцать раз оккупанты обстреливали мирные дома артиллерией. В течение дня они одновременно пытались вести штурм по четырем направлениям. Верхнекаменное атаковали и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаровки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донбасса. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки. Многие наступление удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменскому враг нанес еще и авиаудар. Из ствольной и реактивной артиллерии почти непрерывно россияне обстреливают и Луганщину, и населенные пункты Донетчины, расположенные неподалеку от нашей области», – сообщил Гайдай.

09:57 18 июля россияне убили одного мирного жителя Донбасса – в Авдеевке. Еще два человека получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

09:55 На территории Запорожской атомной электростанции в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие, сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

На данный момент точно известно, что в больницу доставили 9 раненых оккупантов.

«Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии - в реанимацию. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем», - отметил Орлов.

Он также подчеркнул, что официальную информацию обнародуют компетентные службы.

«Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, долго блокировали на ней сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. В конце концов людей отпустили», - добавил мэр.

09:43 С территории рф оккупанты продолжали обстрел Сумской области.

09:16 В Генеральном штабе ВСУ обнародовали ориентировочные общие боевые потери противника с 24.02 по 19.07:

- личного состава – около 38550 (+100) человек ликвидировано, – танков ‒ 1691 (+4), - боевых бронированных машин ‒ 3892 (+6), - артиллерийских систем – 851 (+2), - РСЗО - 248 (+0), - средства ПВО - 113 (+0), - самолетов – 220 (+0), - вертолетов – 188 (+0), - БПЛА оперативно-тактического уровня - 693 (+3), - крылатые ракеты – 167 (+1), - корабли/катера - 15 (+0), - автомобильной техники и автоцистерн - 2767 (+14), - специальная техника – 70 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются.

08:40 Российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резников.

По Никополю было выпущено до 40 реактивных снарядов. Имеются разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары. В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электричества. Людей не задело.

В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. К счастью, без пострадавших.

В других районах области в эту минуту спокойно.

08:37 К утру 19 июля официальное количество детей-жертв в результате войны за сутки не изменилось - 353. Возросло количество раненых - более 676, сообщили в ОГП.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 357, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40.

В ночь на 19 июля в результате ракетных обстрелов врагом Одесского района Одесской области были ранены шесть человек, среди которых пятимесячный ребенок.

В ходе фиксации преступлений, совершенных в Запорожской области, стало известно о ранении девяти детей от 4 до 16 лет в результате обстрелов гражданских объектов оккупантами.

07:42 По Одесской области враг коварно ударил ракетами ночью. Семь крылатых ракет типа «Калибр» выпущены из акватории Черного моря, сообщили в ОК «Юг».

Одна ракета сбита силами противовоздушной обороны, а шесть попали по мирной деревне.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание трех частных домов и двух дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры.

Пострадали шесть человек, среди которых один ребенок.

Пожар на площади 300 квадратных метров оперативно ликвидировано. Привлекалось 95 спасателей, 16 единиц техники.

07:34 Как сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений вооруженных сил республики беларусь, вовлеченных в прикрытие участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БПЛА. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Враг обстрелял из минометов и артиллерии районы населённых пунктов Николаевка Черниговской области и населенных пунктов Заруцкое, Журавка, Белополье, Искрисковщина Сумской области. Подразделения противника продолжают ведение воздушной разведки.

На Харьковском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Противник совершал обстрелы из артиллерии разных калибров в частности неподалеку от Руських и Черкасских Тишков, Питомника, Борщевой, Руськой Лозовой, Чугуева.

Вражеская разведка боем в районе населённого пункта Уды полностью провалилась. Оккупанты понесли потери и отошли.

На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска. Совершал огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других.

После авиационного удара неподалеку от Гусаровки, оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. Наши воины встретили врага плотным огнем и отбросили захватчиков назад.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спирное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудару вблизи Верхнекаменского.

Враг вел штурмовые действия вблизи Спирного, успеха не имел, отошел. Пытается вести наступление в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Углегорская ТЭС, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Авиационные удары зафиксированы вблизи Углегорской ТЭС, Майорска, Торецкая, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского.

Все попытки штурмовых действий по направлениям населенных пунктов Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Нанес авиаудар вблизи Каменки.

На Южнобугском направлении противник издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, производит воздушную разведку БпЛА. Продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны.

Остается уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины.

00:36 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по состоянию на сегодняшний день удалось освободить 1028 населенных пунктов. Еще 2621 – пока под контролем захватчиков.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Вооруженные Силы нашего государства смогли нанести оккупантам существенные логистические потери. российской армии все сложнее удерживать позиции на захваченной территории. Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна – украинское знамя будет во всех наших городах и селах. Вопрос только времени. И пока это время идет, пока россия еще может разрушать жизнь в Украине, как сегодня ударами по Никополю, по Торецку, по городам Харьковщины, не забывайте поддерживать информационно и эмоционально наших людей в оккупированных районах, - сказал Зеленский.



00:17 Министр обороны Украины Алексей Резников 18 июля сообщил о телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином и анонсировал «очень хорошие новости» из США.

Об этом сообщает «Европейская правда».