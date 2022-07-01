Война на Николаевщине: Возле Снигиревки авиация атаковала склады и скопления оккупантов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по многим городам Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 18 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 июля, которые происходят на территории Николаевской области.

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07:18 Наша авиация работала двумя штурмовиками по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снигиревки, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги суток 18 июля.

Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой «воздух-воздух» наши самолеты, но успеха не имел. Наши авиаторы справились с задачей без потерь.

В целом ракетным огнем и артиллерией «отминусовано» 65 рашистов, комплексную аппаратную связи «Редут-2УС», 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

На рассвете 18 июля наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли точные удары по скоплению вооружения, вражеской техники и составу боеприпасов в районе Райского Новокаховской громады, а также по складу боеприпасов в районе Берислава. Объекты уничтожены. Утраты уточняются.

Имитируя, что продолжает контролировать утраченные территории Херсонщины, враг коварно атакует с неба. Ударным беспилотным летательным аппаратом трижды ударил по освобожденной Ивановке, сбрасывая осколочные боеприпасы для гранатометов. Потерь нет.

Парой Ми-8 атакован Потемкино. Без потерь.

К вечеру, 18 июля, второй раз за сутки атакован Николаев. Из реактивных систем залпового огня «Ураган» кассетными снарядами обстрелян частный сектор – повреждены окна и крыша в жилых домах. Пока известно о двух раненых - женщине и мужчине. Их забрала «скорая».