Война на Николаевщине: Возле Снигиревки авиация атаковала склады и скопления оккупантов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по многим городам Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 18 июля доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 19 июля, которые происходят на территории Николаевской области.
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07:18 Наша авиация работала двумя штурмовиками по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снигиревки, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги суток 18 июля.
Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой «воздух-воздух» наши самолеты, но успеха не имел. Наши авиаторы справились с задачей без потерь.
В целом ракетным огнем и артиллерией «отминусовано» 65 рашистов, комплексную аппаратную связи «Редут-2УС», 11 единиц бронированной и автомобильной техники.
На рассвете 18 июля наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли точные удары по скоплению вооружения, вражеской техники и составу боеприпасов в районе Райского Новокаховской громады, а также по складу боеприпасов в районе Берислава. Объекты уничтожены. Утраты уточняются.
Имитируя, что продолжает контролировать утраченные территории Херсонщины, враг коварно атакует с неба. Ударным беспилотным летательным аппаратом трижды ударил по освобожденной Ивановке, сбрасывая осколочные боеприпасы для гранатометов. Потерь нет.
Парой Ми-8 атакован Потемкино. Без потерь.
К вечеру, 18 июля, второй раз за сутки атакован Николаев. Из реактивных систем залпового огня «Ураган» кассетными снарядами обстрелян частный сектор – повреждены окна и крыша в жилых домах. Пока известно о двух раненых - женщине и мужчине. Их забрала «скорая».