В рф к 2023 году хотят создать «футбольную лигу» из оккупированных россией территорий Украины и других стран

Министерство спорта рф предлагает создать единую футбольную лигу для команд подконтрольных России территорий.

Об этом заявил заместитель министра спорта Одес Байсултанов, передает РИА Новости.

«В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов российской федерации», — заявил Байсултанов.

Для проведения чемпионата Минспорта хочет создать отдельную структуру. Она не будет частью российского футбольного союза, который является членом Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Провести чемпионат планируют в марте — ноябре 2023 года.

Напомним, Международный арбитражный спортивный суд (CAS) отклонил апелляцию российского футбольного союза в ФИФА и УЕФА об отстранении сборной россии от международных турниров.