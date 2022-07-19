В россии заявили, что нашли «главу правительства» для частично оккупированной Запорожской области

Бывший первый вице-губернатор вологодской области россии Антон Кольцов стал главой правительства Запорожской области Украины.

Об этом российским пропагандистам заявил Владимир Рогов, которого называют «членом главного совета военно-гражданской администрации» оккупированного региона.

По словам Рогова, Запорожская область «начинает выстраивать горизонтальные связи с регионами».

«Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам», — сказал он.

Рогов отметил, что Кольцов является выпускником «Школы губернаторов» и ранее работал в металлургической отрасли, что важно для Запорожской области.

Напомним, в сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области 11 июля заявили о попытке ликвидировать главаря этой организации Владимира Сальдо.

Также в Запорожской области совершено покушение на главу оккупационной «администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.