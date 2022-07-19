На Закарпатье поймали агента фсб, который передавал российским спецслужбам информацию для подготовки диверсий в Украине

Свалявский районный суд Закарпатской области вынес обвинительный приговор агенту россии, собиравшему информацию для фсб.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 5 статьи 27 и части 1 статьи 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком семь лет.

Этого агента контрразведчики СБУ разоблачили на Закарпатье в марте.

Злоумышленник под псевдонимом «Гелен» передавал врагу информацию для подготовки диверсий и специальных информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах Украины. В частности, он должен был распространять тезисы о том, что украинцы могут изгнать «националистическую власть».

В настоящее время установлена ​​вся цепочка его кураторов и координаторов из числа сотрудников фсб, в том числе и под прикрытием.

Напомним, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы рф.