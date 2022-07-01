«Есть определенное понимание, что мы получаем более дальнобойные снаряды», – Данилов о HIMARS

У секретаря СНБО Алексея Данилова «есть понимание», что Украина получает более дальнобойные снаряды, чем это было в начале.
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, комментируя использование американских ракетных систем HIMARS.
Его попросили прокомментировать – есть ли надежда, что после встречи Рамштайн-4 Украина начнет получать более дальнобойные снаряды.
Данилов ответил, что в Европе заканчиваются советские снаряды, а Украина начинает переходить на калибры НАТО.
– Что касается HIMARS, о которых вы говорите. Есть определенное понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются намного дальше, чем это было вначале. Будем надеяться, что дальность, которая нам нужна, в ближайшее время появится на территории нашей страны, – сказал он.
Напомним, что Украина ведет переговоры с США, чтобы получить дальнобойные ракеты для HIMARS.