В россии объявили в розыск украинского журналиста Гордона

Мвд россии объявило в розыск украинского журналиста и основателя интернет-издания «Гордон» Дмитрия Гордона, говорится в базе розыска мвд рф.

Об этом сообщают российские пропагандистские информагентства ТАСС, «РИА «Новости».

«Гордон Дмитрий Ильич, украинец, 21 октября 1967 года, место рождения Киев, Украина, разыскивается по статье УК», - идет речь в новости.

При этом, в российском ведомстве не смогли уточнить, о какой статье УК идет речь.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия. 10 мая обвинительный акт направлен в суд.