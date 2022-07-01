На захваченных территориях Херсонщины оккупанты усиливают полицейский режим – за непослушание грозят расстрелами на месте

Оккупационные администрации во временно оккупированных районах Херсонской области усиливают полицейско-административный режим.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В частности, издан приказ так называемого «председателя» «военно-гражданской администрации Херсонской области» коллаборанта Владимира Сальдо «О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность».

В документе говорится о запрете деятельности, препятствующей работе оккупационных администраций, избирательных комиссий и других органов, созданных рашистами на оккупированных землях. Запрещена «дискредитация органов власти рф» и любая информационная пропаганда, направленная против оккупационных властей.

Также распоряжением «председателя Каховской вга» Владимира Леонтьева усиливается пропускной контроль на территории Каховского района. Дано разрешение на обыски, задержание и ограничение свободы, которые могут проводиться по усмотрению оккупантов.

Среди местных жителей распространяется информация, что российские оккупационные войска дали 72 часа желающим уехать в Крым, поскольку в ближайшее время возможность проезда будет закрыта.

Население предупреждено об усилении мер наказания при нарушении комендантского часа. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.

Напомним, что оккупанты установили дополнительные блокпосты в Херсоне.

Также напомним, как в сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области 11 июля заявили о попытке ликвидировать главаря этой организации Владимира Сальдо.

Также в Запорожской области совершено покушение на главу оккупационной «администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.