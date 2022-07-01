Украина вернула тела еще 45 погибших воинов

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Других подробностей в Минреинтеграции не сообщают.

Напомним, как Координационный штаб по обращению с военнопленными вернул в Украину 35 тел погибших защитников (среди них 25 украинских защитников Мариуполя) в обмен на 50 тел оккупантов.