Подаренный Литвой Bayraktar уже помог уничтожить 18 российских боевых машин

БПЛА Bayraktar, на который собирали средства литовцы, уже помогает уничтожать российских оккупантов в Украине.

Об этом сообщает партия «Слуга Народа».

«Первый результат – фиксация координат 18 российских боевых машин, по которым потом сработала наша артиллерия. Техника уничтожена, беспилотник на базе. Литовский журналист Андрюс Тапинас, инициировавший сбор средств на Байрактар для Украины, назвал это лучшей инвестицией», - говорится в сообщении.

Также в партии сообщили, что общественная организация украинско-канадской общины UHelpUkraine (Канада) хочет подарить Украине на День Независимости Bayraktar. Сбор средств на приобретение БПЛА уже открыли.