Родственники российских оккупантов пишут жалобы в военную прокуратуру из-за принудительной отправки солдат на войну в Украину

Родственники российских оккупантов пишут жалобы в военную прокуратуру и минобороны россии из-за того, что солдат принудительно отправят на войну в Украину.

Об этом российскому оккупанту, который сейчас находится в Украине, рассказала его жена. Запись разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Женщина агитирует мужчину отказываться от участия в войне и рассказывает о событиях в одной из частей на территории россии.

- Многие люди написали рапорты. Ихз агрузили в КАМАЗы, типа мы везем вас в аэропорт, чтобы отправить домой. И в закрытых КамАЗах отправили в сторону Украины. Они по дороге чуханули (поняли) – начали прямо выпрыгивать из машины. Потому что впереди колонны шел танк. Они чуханули, что что-то не так и давай выпрыгивать все из машин. Там стали стрелять в воздух. Кто-то из них успел позвонить по телефону родственникам. Они побежали в сторону, из которой их везли. 15 км бежали. Кто-то родственникам успел позвонить и кричал – бегите в прокуратуру, пишите скорее заявление. Их там держали несколько дней как пленных. А когда пошла огласка, сказали, что везли ремонтные работы проводить, – рассказала она.

По ее словам, родственники военнослужащих россии уже пишут жалобы в прокуратуру и военную прокуратуру, пытаясь таким образом забрать российских солдат из Украины.