В Мариуполе оккупанты начинают «национализацию» недвижимости, - советник мэра

С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Если не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически, на днях пройдет «национализация!» уцелевшего и последует расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Таково оно, «маневренное жилье». А мы предупреждали еще в мае, о чем идет речь. Но оккупанты говорили «фейк», а свидетели «русского мира» говорили, что мы придумываем. Нет. У нас просто есть надежные источники. Предупреждаем мариупольцев, которые будут вселяться в квартиры. Это решение не стоит бумаги на которой ее можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Совершенно незаконное. Поэтому, если уж вселились - позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону», - написал Андрющенко.