У них ракет не хватит разрушить Николаев, - Глава ОВА Ким о «перспективах» российских оккупантов

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким высказался о перспективах российских оккупантов относительно Николаева.

Об этом он сказал в в эфире YouTube-канала «Ходорковський LIVE».

Он отметил, что область, как и город, обстреливают, но ракет на то, чтобы уничтожить весь Николаев, не хватит.

— У нас по области больше 7 тысяч разрушенных объектов или поврежденных. Очень сильно пострадала южная часть области, где идут боевые действия. В процентах тяжело сказать, это не катастрофа. Разрушено много предприятий промышленных, будем их отстраивать. Но мое субъективное, не военное мнение – у них ракет не хватит разрушить Николаев, - сказал Ким.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил награду за сведения о наводчиках и корректировщиках российского огня.